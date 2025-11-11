KYK bursunun ne zaman ödeneceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. Maddi destek almaya hak kazanan öğrencilerin gözleri ise KYK bursu ödeme takvimine çevrildi. Peki, KYK kredi ve burs toplu ödemeleri ne zaman yatacak? 2025-2026 KYK burs ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK KREDİ VE BURS TOPLU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.