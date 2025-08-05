LGS boş kontenjanlar ve nakiller, 4 Ağustos tarihinde açıklanan tercih sonuçları ile birlikte adayların gündemine geldi. Peki, LGS ek tercihler başladı mı? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2025 LGS boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?

LGS 2 VE 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru süreci, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

KONTENJANLAR NASIL ÖĞRENİLEBİLİYOR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.