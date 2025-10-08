Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 17:39:00
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL sınav tarihlerini öğrenmek isteyen açık lise öğrencileri, güncel bilgileri takip etmek için MEB'in duyurularını araştırıyor. Peki, MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2025-2026 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi sınavları MEB tarafından uygulanıyor. MEB takvimine göre AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Peki, MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2025-2026 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? 

AÖL 1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

