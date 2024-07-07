'MEB, kitapların gelirine göz dikti'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 18:27

Güncelleme: 07.07.2024 - 18:28

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ders kitaplarının geri dönüşümü ile ilgili il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Yazıda ders kitaplarının, il ve ilçelerde uygun yerlerde toplanılması, toplanan kitapların kilo ve adet bilgilerinin 14 Temmuz'a kadar müdürlüğe bildirilmesi istendi. Geri dönüşüme kazandırılacak kitapların satışına ilişkin açıklamanın ise daha sonra yapılacağı ifade edildi. Söz konusu gelişme okul yöneticileri ve okul aile birliklerince tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay,“Kitapların kime bastırıldığı zaten şaibeli. Şimdi toplanıp kime satılacağı da başka bir şaibe. Bakanlık eski kitapları satarak kendisine kaynak ayıracak. Okullar kaynak olarak yetersizken, Bakanlık neden bunu yaptığını ve kitaplardan elde edilecek gelirin nereye aktarılacağını açıklamalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘SATIŞ GELİRİ NE OLACAK?’

Eğitim-İş Kocaeli 2 Nolu Şube Yönetimi söz konusu olayla ilgili ‘Bakanlık okul gelirlerine göz dikti’ yorumunda bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Bülent Metin, “Okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitapları sene sonunda isteğe bağlı olarak okullara getirilir ve okul aile birliği bu kitapları değerlendirerek gelir elde ederdi. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu yazı ile ücretsiz dağıtılan kitapların zorunluluk esasına göre il ve ilçelerde bir kaç yerde toplanarak bakanlık tarafından satışının yapılacağını bildirdi. Devlet okullarının ödenekleri yetersiz, okul aile birlikleri marifetiyle bağış toplayarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bakanlık, satacağı kitaplardan elde edeceği geliri nasıl değerlendireceğine dair bir açıklama yapmamış. Bu gelirler okullara mı dağıtılacak, yoksa bakanlık tarafından mı değerlendirilecek?” ifadelerini kullandı.