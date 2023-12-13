Müfredata koyulan ‘Türk sosyal hayatında aile’ seçmeli dersi büyük tepki çekti: ‘Dini duygularla eğitimi sömürüyorlar’
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredata iki yeni ders eklerken, derslerde dini konuların olması dikkat çekti.
Lise düzeyi için hazırlanan “Türk sosyal hayatında aile” seçmeli dersinde aile kurmanın “fıtrata uygun olduğu” anlatılacakken adabımuaşeret dersinde ise aile içi ilişkide Kuran’da ve sünnette anne babaya saygı ve “sılayırahim” kavramının üzerinde durulacak. Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul söz konusu derslerin müfredata eklenmesiyle AKP’nin eğitimi dinselleştirme konusunda daha karanlık bir program izlemeye başladığını vurguladı.
‘NASIL BİR AİLE İSTENDİĞİ AÇIK’
Zorunlu seçmeli dersler kapsamında din dersi sayısının artırıldığını ve ÇEDES projesini anımsatan Kurul, “İktidar toplumun dini duygularını eğitim alanı üzerinden sömürmeye devam ediyor. Ev içi şiddeti önlemek üzere imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nden iktidar blokunun çekilmesini anımsadığımızda nasıl bir aile istendiği çok açık. Aile içi şiddeti ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışı ile örten, erkek egemenliğini güçlendiren bir aile anlayışı anlatılacak” dedi. İktidarın aile içi sorunları kadın ve erkeğe yükleyen bir anlayışı dayattığını belirten Kurul, “Aileyi aynılaştırmaya çalışıyorlar. Ancak yaşam iktidarın aile etrafına örmeye çalıştığı duvarlardan çok daha çoğuldur” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Pişkin savunma!
- Parayla vatandaşlıkta yeni karar!
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- Fatih Altaylı'dan Faruk Koca'ya sert tepki
- Trakya’da çiftçinin zorlu hasadı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- Okulda ‘yasak aşk’: Fotoğraf dava dosyasına girdi
- Akşener istedi, İYİ Partili Özkan istifa etti