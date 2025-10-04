Mülakat mağdurları MEB önünden Bakan Tekin’e seslendi: Bu kanayan yarayı kim kapatacak?

KPSS’den aldıkları yüksek puanlara karşın mülakatlar sonucu atanmayan; öğrencilerinden ve mesleklerinden uzak tutulan bin 611 öğretmenin mücadelesi sürüyor. 335 gündür adalet arayışını sürdüren mülakat mağduru öğretmenler ‘Mülakat değil liyakat’ demek için bugün yine MEB önünde bir araya geldi.

Başarılarının mülakatlarla birlikte görmezden gelindiğini belirten öğretmenler, “Bu ülkenin mülakatlarla, sahte diplomalarla kaybedecek bir saniye vakti yoktur” çıkışında bulundu. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Gece gündüz çift vardiyalarla inşaatta, tarlada çalışarak bu öğretmenleri sen mi okuttun? Bu öğretmenlerin maaşı senin cebinden mi çıkacak? Bu öğretmenler derece yaptığı için neden 9 aydır adaletsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor? Mülakat mağdurları toplumun yarası olmuştur. Bu kanayan yarayı kim kapatacak?” sorularını yöneltti.

Depremzede bir öğretmen ise, “Etrafımda yüzlerce enkaz vardı. Bunlara şahit olarak sınava çalıştım, emek verdim. Mülakatta kontenjan dışı kaldım. Sayın Bakan, ‘Mağdur olduğunu düşünenler dava açsın’ dedi, açtım. İller arası puan farkını kanıtladık. Ancak mahkemelerden de ret almaya başladık” dedi.