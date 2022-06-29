Öğretmenlerin barınma sorunu: ‘7 bin TL maaşla ev bulamazlar’

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından 20 bin atama yapılacağını duyurdu. Atamanın eylül ayının ilk haftasında yapılması beklenirken ders başının ise 12 Eylül’de olacağına işaret ediliyor.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eylülün ilk haftasında ataması yapılacak öğretmenlerin 12 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim dönemine apar topar yetişmesi bekleniyor. Yeni öğretmenlerimiz bir hafta içinde muhtemelen şehir değiştirmek, ev bulmak, ev taşımak gibi işleri tamamlamak zorunda” dedi.

Yeni öğretmen maaşının 7 bin lira civarında olduğunu, bu maaşla İstanbul’da ev bulmanın imkansıza yakın olduğunu aktaran Özbay, “Bu açıklamayı Milli Eğitim bakanının değil, cumhurbaşkanının yapması da MEB’in ne kadar sembolikleştirildiğinin, etkisizleştirildiğinin güncel bir kanıtı oldu” ifadelerini kullandı.