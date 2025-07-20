Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatilinde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirmelerine ilişkin kılavuzu yayımladı. Peki, öğretmenlerin ller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? MEB yaz tatili öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır?

Ö ĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BA Ş VURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenler, iller arası mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının birinci aşamasında, 18 Temmuz–29 Temmuz 2025 tarihleri arasında mazeretlerini belgeleyerek başvuruda bulunacak.

Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise, 31 Temmuz–5 Ağustos 2025 tarihleri arasında ikinci aşama kapsamında tercih başvurusu yapabilecek.

Ancak birinci aşamada başvuruda bulunmayan öğretmenler, ikinci aşamada tercih hakkından yararlanamayacak.

Ö ĞRETMEN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak; başvuru belgeleri ise ilgili eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

Öğretmenlerin başvurularını şahsen yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, gerekli belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırabilecektir. Bu durumda, eğitim kurumu müdürlükleri tarafından mazerete esas belgelerde yer alan imza, onay, karekod, barkod gibi tüm bilgiler okunaklı olacak şekilde sistem üzerinden başvuruya eklenecektir.

Eğitim kurumu yöneticileri, uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayacak ve başvuru formunun bir örneğini, öğretmen göreve başladığında imzalatmak üzere saklayacaktır. Uygun bulunmayan başvurular ise gerekçesi belirtilerek sistem üzerinden reddedilecektir.

Başvuruların birinci aşaması, sırasıyla eğitim kurumu, ardından ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.

İkinci aşamada ise öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri alınacak ve bu tercihler eğitim kurumu müdürlükleri tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.