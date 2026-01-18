2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
MEB takvimine göre, 19 Ocak Pazartesi günü resmen başlayan 15 tatil, 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
Bu doğrultuda Şubat ayının ilk Pazartesi gününde ikinci dönemin ilk ders zili çalmış olacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayıp, 20 Mart Cuma günü sona erecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlamış olacak.