Sermaye için vaaz verecekler

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÇEDES projesiyle çocukları pedagojik zemini olmayan, gerici müfredata maruz bırakırken bir yandan da Mesleki Eğitim merkezleri (MESEM) ve mesleki ortaokulları ile çocukların emeğinin sömürülmesine yol açıyor. Antalya’da il müftülüğünün Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin isteği üzerine aldığı karara göre imamların camilerde “Çocuklarınızı çırak okuluna gönderin” şeklinde vaaz vereceği haberi tepki çekti. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, “Çocuklarımızın sanayiye yönlendirilmesiyle ilgili destek istedik. Müftümüz Nazif Fethi Yalçınkaya da camilerden vatandaşa bu durumun anlatılacağını söyledi” diye konuştu. Müftü Yalçınkaya ise “Konuyu tam bilemeyen vatandaşlarımız çocuklarını çıraklık okuluna göndermek istemiyor. Yeni düzenleme ile birlikte artık hem lise diploması hem meslek sahibi olacaklar. Cuma günleri Antalya merkezde 1.5 milyon vatandaş namaz için camilere gidiyor. Hem cuma günleri de hem vakit namazlarında vaazlarımızda onlara bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUK SÖMÜRÜSÜ’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, “Böyle bir konunun imamlar tarafından yönlendirilmesi hem pedagojik olarak hem de çocuk gelişimi bakımından uygun değil. MESEM’ler çocuk sömürüsüdür. Müftüye sormak istiyorum, kendi çocuğunu MESEM’e yollar mı?” dedi. Öztürk, “İktidar, özellikle fakir ailelerin çocuklarını MESEM’e yönlendirip biat eden, gerici bir nesil yetiştirmek için elinden geleni yapıyor” diye konuştu.