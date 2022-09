Trabzon Doğa Koleji'nden mağduriyet sonrası açıklama: 'Ücretler iade edilecek'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:04

Trabzon Doğa Koleji'nin okulların açılmasına iki hafta kala aldığı kapatma kararı veli, öğrenci ve öğretmenleri mağdur etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Birlik Sendikası Öğretmen Temsilcisi Nihan Soycan, “Kapatma kararı, yönetmeliğe açıkça aykırı ve usulsüzdür. Konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na şikâyetlerimizi bildirdik. Trabzon Doğa Koleji’nde yaşanan sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMENLER İSYAN ETTİ

İmzaladıkları sözleşmelerin resmi bildirim süresi aşıldığı halde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmediğini belirten öğretmenler yaptıkları açıklamada, "Hepimiz bu okula söz verdik, önümüzdeki bir yılı kapsayacak şekilde sözleşme imzaladık. Buna göre borca girdik. Halbuki sözleşmelerimizi bile MEB’e göndermemişler. Bize yapılan bu davranış kabul edilemez. Hakkımızı arayacağız" sözlerine yer verdiler.

DOĞA KOLEJİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet'in yer verdiği haber sonrasında Doğa Koleji'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FİZİKİ ŞARTLAR NEDENİYLE KAPATILMA KARARI ALINMIŞTIR"

"Kurum olarak bizlerin de elinde olmayan sebeplerden dolayı 2017-2018 eğitim-öğretim yılından bu yana eğitime kesintisiz devam ettiğimiz Trabzon Kampüsümüz için, öğrenci ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden ve iyileştirilemeyen fiziki şartlar nedeniyle kapatılma kararı alınmıştır.

"İNŞAATIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTIĞI BİLDİRİLMİŞTİR"

Doğa Koleji, Can Holding tarafından devralındıktan sonra tüm okullar incelenmiş ve Doğa Kolejinin Trabzon kampüsünün bulunduğu binanın yanında üstü açık şekilde inşaat çukuru olduğu ve bu durumun öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu inşaat çukuru ile ilgili olarak Can Holding tarafından mülk sahibine defalarca uyarıda bulunulmuş, söz konusu inşaatın can güvenliğini tehlikeye attığı bildirilmiştir. Ancak tüm uyarılara rağmen mülk sahibi tarafından bu tehlikeyi giderici hiçbir eylem yapılmamış, aksine mülk sahibi tarafından bu inşaat kurumumuza tamamlattırılmaya çalışılmıştır.

Can Holding tarafından son ana kadar öğrencilerin ve çalışanların mağdur olmaması adına her türlü çaba gösterilmiş ancak mülk sahibinin kötü niyetli fiilleri nedeniyle sorunların çözüme ulaştırılması mümkün olmamış ve Trabzon Şubesi’nin kapatılmasına kararı verilmek zorunda kalınmıştır.

"ÜCRETLER İADE EDİLECEK, ÖZLÜK HAKLARI EKSİZSİZ YAPILMAKTA"

Yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptıran tüm velilerimizin kayıt ve kitap ücretleri taraflarına eksiksiz iade edilecektir. Doğa Store mağazamızdan temin edilen okul kıyafetleri iade alınacaktır. Eğitim kadrosu ve kampüs çalışanlarımızın tüm özlük hakları Doğa Koleji güvencesinde olup ödemeler eksiksiz olarak yapılmakta, maddi-manevi destek sağlanmaktadır."