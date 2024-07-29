Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:24

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:24

TUS 1. dönem ek tercih sonuçları merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında sonuçlar erişime açıldı. Peki, TUS 1. dönem ek tercih sonuçları açıklandı mı? TUS 1. dönem ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

TUS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.