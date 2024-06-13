Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:41

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:41

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak. Peki, Üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri neler? Eşit ağırlık bölümler taban puanları...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER NELERDİR?

Aile ve Tüketici Bilimleri

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

Çocuk Gelişimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik

Grafik Tasarımı

Gümrük İşletme

Havacılık Yönetimi)

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam İktisadı ve Finans

İşletme

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği

Otel Yöneticiliği

Pazarlama

Politika ve Ekonomi

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyasal Bilimler

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro

Tarım Ekonomisi

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Türk İslam Arkeolojisi

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Arıcılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstriyel Tavukçuluk

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Restorasyon

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yönticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Yat İşletme ve Yönetimi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi