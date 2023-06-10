Velileri eylemde: Hukuka uyun

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

Veliler, okulun kapatılmasına ilişkin yasal karar bulunmadığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Okulun normal ortaokul olarak faaliyetlerine devam etmesi için mahkemelerin verdiği kararlar uygulanmıyor. Okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesi sürecinde öğrenciler kayıtlarını başka okullara almak zorunda kaldı. En yakın ortaokul 1.5 kilometre uzaklıkta” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuk kurallarına uymadığını söyleyen veliler şunları kaydetti: “Yargı kararları acilen uygulanmalıdır. Hukuk devletine aykırı hareket edilmesi ve kanunların uygulanmaması bir sistem sorunu haline gelmektedir.”