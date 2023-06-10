Velileri eylemde: Hukuka uyun
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İsmail Tarman Ortaokulu’nun kapatılarak imam hatip ortaokuluna dönüştürülme işlemi İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 2016 yılında verdiği kararla iptal edildi. İptal kararına karşın, hâlâ uygulamaya geçilmedi. Bunun üzerine 2 bin 558 gündür eylemde olan veliler ve mahalleli, her eğitim yılı sonu olduğu gibi yine okulun önünde bir araya gelerek dün bir basın açıklaması düzenledi.
Veliler, okulun kapatılmasına ilişkin yasal karar bulunmadığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Okulun normal ortaokul olarak faaliyetlerine devam etmesi için mahkemelerin verdiği kararlar uygulanmıyor. Okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesi sürecinde öğrenciler kayıtlarını başka okullara almak zorunda kaldı. En yakın ortaokul 1.5 kilometre uzaklıkta” denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuk kurallarına uymadığını söyleyen veliler şunları kaydetti: “Yargı kararları acilen uygulanmalıdır. Hukuk devletine aykırı hareket edilmesi ve kanunların uygulanmaması bir sistem sorunu haline gelmektedir.”
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