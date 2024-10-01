Okullarda temizlik yapmak isteyen CHP'li belediyelere engelleme..

Okullarda temizlik yapmak isteyen CHP'li belediyelere engelleme..
Abone Ol google-news

Okullarda temizlik yapmak isteyen CHP'li belediyelere engelleme..

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2024 Salı, 15:41


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler