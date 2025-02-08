Vietnam'ın dağlarındaki, Hindistan'ın köylerindeki çocuklara destek veriliyor: 12 bin ders Türkçe!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 04:00

Salman Khan tarafından 2008 yılında ABD’de kurulan ve 190 ülkede, 59 dilde öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunan Khan Academy’nin öncelikli hedefi, daha çok dezavantajlı çocuğa ulaşmak. 12 bin Türkçe dersin bulunduğu platformdan, Türkiye’de bugüne kadar 26 milyon kişi yararlanmış. Vietnam’ın dağlık bölgesi, Filipinler’in en uzak adası gibi en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde öğrencilere ulaşmayı amaçlayan platformun başkan yardımcısı Sandeep Bapna ve Türkiye direktörü Alp Köksal ile Türkiye Özel Okullar Birliği’nin Antalya’da düzenlediği eğitim sempozyumu sırasında görüştük.

- Türkçe dersler, Türk eğitim müfredatına uygun mu?

İlk başladığımızda küresel bir müfredat düşündük. Hayalimiz dünya müfredatlarından bağımsız olarak bilgiyi temelden başlayarak yukarı doğru inşa etmekti. Ancak bunun bazı sorunlara yol açabildiğini gördük. Türkiye’de de yaklaşık 10 yıl önce derslerimizi müfredata uyarlamaya gayret ettik. Özellikle matematik ve fen derslerimizde bunu yaptık.

- Türkiye’de bugüne kadar kaç öğrenci ve öğretmen yararlandı Khan Academy’den?

26 milyon 300 bin kişi bizim internet sitesine girmiş Türkiye’de. Bunların bir kısmı kayıtlı kullanıcıya dönüşmüş. YouTube ve diğer sosyal medya kanallarımızda da 2 milyon civarında sürekli takipçimiz var. Günde 200 bin civarında ders izleniyor.

- Kaç yaş grubu yararlanıyor?

Aslında Khan Academy hayat boyu öğrenme mantığıyla her yaş grubuna yönelik ama ağırlıklı kullanıcı kitlesi K12. En öne çıkan lise oluyor. Türkiye’de üniversite öğrencilerinin Khan Academy kullanımı dünya ortalamasının üstünde.

TÜRKİYE İLK 10’DA

- Küresel olarak en çok hangi ülke öğrencileri yararlanıyor?

Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye kesinlikle ilk 10’da. Amerika Birleşik Devletleri açık ara 1 numara ama onun dışında Brezilya’da Portekizceden dolayı, Meksika’da İspanyolcadan dolayı çok kullanılıyor. Hindistan, Pakistan, Filipinler’de de yararlanan çok. Ülkelerdeki kullanımı artırmak için özellikle okullarla çalışmak istiyoruz. İnternete giren herkes içeriğe erişebiliyor ama okullar üzerinden ülkelerde daha büyük kullanım oranları yakalayabiliyoruz.

- Yapay zekâ ve teknoloji kullanımında farkınız nedir?

En önemli fark, Khan Academy’nin yapay zekâsı hiçbir zaman öğrencilerin sorduğu soruya cevap vermiyor, kolaycılık yapmıyor tam tersi öğrencinin merak etmesini sağlıyor, öğrenmek istediği konuya nasıl ulaşabileceğini anlatıyor. Güvenlik bizim için çok önemli. Olumsuz bir kullanım olduğu zaman hemen devreye giriyor, koruma moduna geçip uyarıyor.

- Hedefleriniz neler?

Dünyada 1.6 milyar öğrenci var ve bu öğrencilerin 1 milyarı devlet okullarına gidiyor. Onun için bizim Khan Academy olarak önceliğimiz dezavantajlı yerlerde, özellikle devlet okullarında yaygınlaşmak.Geçtiğimiz yıl Ukrayna’da gönüllülerin desteği ile dezavantajlı çocuklara yönelik olarak Khan Academy içeriğinin kullanıma girmesi için proje yürüttük. Benzer bir şekilde göçmen çocuklar bizim için önemli. Uzun vadede ise çocukları çalışma hayatlarına da hazırlayabilmeyi istiyoruz. Bazı kurumlar öğrencinin Khan Academy’deki gelişimine bakarak değerlendirme yapmaya başladı.

- Türkiye’de en çok hangi okul türleri yararlanıyor?

Odak noktamız devlet okulları ama Türkiye’de de tüm dünyada da özel okullar da kullanıyor. Khan Academy açık kaynak. Özel okullar bir şekilde Khan Academy’yi buluyor ve kullanıyor. Devlet okullarına biz gidip kullanmaları için çabalıyoruz. 3 tane örnek vereceğim; Vietnam’ın kuzey bölgesinde çok yüksek dağlar var ve coğrafyadan dolayı o bölgeden iyi hizmet veren okul bulmak zor. Bu bölgedeki çocuklara, Hindistan’ın köylerindeki kız okullarına ve Filipinler’de ulaşımı daha zor olan küçük adalar gibi yerlerdeki öğrencilere yoğunlaşıyoruz. Bunları bizim merkezden yapmamız çok zor, her ülkede yerel partnerlere, o ülkenin dertlerini bilen insanlarla çalışabilmeye ihtiyacımız var.

TÜRKİYE'DE STFA DESTEKLİYOR

- “Küresel ölçekte destekçilerimiz var” dediniz. Bağış da kabul ediyorsunuz. Finansal durumunuz nedir?

Küresel ölçekte büyük destekçileri var. yrıca küçük ölçekte bağışlar da yapılıyor ama bu sistem sadece D’de işliyor. ürkiye’de kimseden bağış almıyoruz. 13 yıldır ürkiye ofisinin bütün maliyeti F grubu tarafından karşılanıyor. merika’da kendi segmentindeki K’lere baktığımızda Khan cademy’nin durumu gayet iyi ama ülkelere açılmaya başladığınızda sürekli kaynak aramamız gerekiyor. Filipinler’e açılıyorsak bu ülkede kaynak bulmamız lazım. al Khan hep “Khan cademy’in toplam bütçesi merika’daki büyük bir lisenin bütçesine eşdeğerdir” der. Yani biz büyük, güçlü bir lisenin harcadığı parayla aslında 160 milyon öğrenciye ulaşıyoruz.