YDS/2 sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Peki, YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YDS/2 geç başvuru ücreti ne kadar?

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) geç başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre 2025 YDS/2 geç başvuruları, 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak. Saat 10.00'da başlayacak başvuru süreci, saat 23.59'da sona erecek.

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

2025 YDS/2 sınav ücreti 850 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre adaylar, 1.275 TL ödeme yapacaklar.

Sınav ücreti, 15 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).

YDS/2 NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak.