YKS 833'üncüsü Boğaziçi Üniversitesi'ne giremedi!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.08.2023 - 03:00

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Say, bilgisayar mühendisliği bölümüne YKS’de Türkiye 833’üncüsü olan öğrencinin giremediğini açıkladı. Say, “Liseyi İstanbul’da okumuş kimi kişiler, bölüm ve fakülte kurulu kararları çiğnenip SAT sınavı puanları daha yüksek başka adaylar atlanarak “yurtdışından öğrenci kabulü” kontenjanından alınmış” dedi.

(Cem Say)



Boğaziçi Üniversitesi’ne her yıl çok başarılı öğrencilerin geldiğini ve kalitenin korunması gerektiğini belirten Say, işlemin iptali için dava açacağını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Say, “Bu bölümlere girmenin tek yolu YKS değil, başka ‘kapılar’ da var. YÖK’ün getirdiği garip uygulamalar sonucunda çok başarılı öğrencilerin yanına başarılı olmayan öğrenciler geliyor. Şikâyet ediyoruz sonuç alamıyoruz” dedi.

Say, şöyle devam etti:

“Bölümün isteği ve onayı olmamasına rağmen YÖK, yabancı öğrencilik gibi ek kontenjanlar açıyor. Bölüm, yabancı öğrenci kontenjanından yerleşmek isteyen öğrencileri SAT puanlarına göre sıralayıp dekanlığa, oradan da üniversite yönetim kuruluna iletti. SAT puanlarına göre sıralanan öğrencilerin başvurularına bakılıp değerlendirilmiş fakülte de bölümün kararlarını incelemiş. Boğaziçi’ndeki hangi kurulun bu kararı verdiğini bilmiyorum. SAT puanlarına göre sıralanmış liste değiştirilip daha az puan alan öğrenciler bilgisayar mühendisliğine yerleştirilmiş. Bu, YKS’de 833’üncü olup bölüme yerleşen öğrenciye değil, diğer yabancı öğrencilere de haksızlık demek.”