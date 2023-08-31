YKS 833'üncüsü Boğaziçi Üniversitesi'ne giremedi!
YKS’de Türkiye 833’üncüsü olan öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi’ne giremediği ortaya çıktı. Yurtdışından öğrenci kabulü kontenjanı nedeniyle haksızlık yapıldığını belirten Prof. Dr. Cem Say, dava açacak.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Say, bilgisayar mühendisliği bölümüne YKS’de Türkiye 833’üncüsü olan öğrencinin giremediğini açıkladı. Say, “Liseyi İstanbul’da okumuş kimi kişiler, bölüm ve fakülte kurulu kararları çiğnenip SAT sınavı puanları daha yüksek başka adaylar atlanarak “yurtdışından öğrenci kabulü” kontenjanından alınmış” dedi.
(Cem Say)
Boğaziçi Üniversitesi’ne her yıl çok başarılı öğrencilerin geldiğini ve kalitenin korunması gerektiğini belirten Say, işlemin iptali için dava açacağını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Say, “Bu bölümlere girmenin tek yolu YKS değil, başka ‘kapılar’ da var. YÖK’ün getirdiği garip uygulamalar sonucunda çok başarılı öğrencilerin yanına başarılı olmayan öğrenciler geliyor. Şikâyet ediyoruz sonuç alamıyoruz” dedi.
Say, şöyle devam etti:
“Bölümün isteği ve onayı olmamasına rağmen YÖK, yabancı öğrencilik gibi ek kontenjanlar açıyor. Bölüm, yabancı öğrenci kontenjanından yerleşmek isteyen öğrencileri SAT puanlarına göre sıralayıp dekanlığa, oradan da üniversite yönetim kuruluna iletti. SAT puanlarına göre sıralanan öğrencilerin başvurularına bakılıp değerlendirilmiş fakülte de bölümün kararlarını incelemiş. Boğaziçi’ndeki hangi kurulun bu kararı verdiğini bilmiyorum. SAT puanlarına göre sıralanmış liste değiştirilip daha az puan alan öğrenciler bilgisayar mühendisliğine yerleştirilmiş. Bu, YKS’de 833’üncü olup bölüme yerleşen öğrenciye değil, diğer yabancı öğrencilere de haksızlık demek.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Bilim İnsanları, ‘nüfus ayarının’ geldiğini söylüyor
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?