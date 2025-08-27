YKS ek tercih takvimi için geri sayım başladı. Merkezi yerleştirmelerin ardından üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar boş kontenjanlara odaklandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercihler boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih sürecine ilişkin herhangi bir takvim yayınlanmadı. Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt yaptırılmayan bölümler belirlenecek ve ÖSYM boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırılmayan bölümlerden oluşan kılavuz yayınlayacak. Bu yıl YKS ek tercih işlemlerinin en geç 8 Eylül’e kadar başlaması bekleniyor.

KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR KILAVUZDA YER ALACAK

2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinde bu yıl doluluk oranı dikkat çekti. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda boş kalan kontenjanlar ve tercih yapılabilmesi için en düşük puanlar (taban puan) yer alacak. Üniversite kayıtlarının alınmasının ardından kayıt yaptırılmayan ve boş kalan kontenjanlar kılavuzda yer alacak. Yerleştirme sonuçlarına göre şimdilik boş kalan kontenjanlara görselden ulaşabilirsiniz.

Devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerine ayrılan toplam kontenjan 280.900 olurken boş kalan kontenjan 3022 oldu. Benzer şekilde ön lisans bölümleri için 224.180 kontenjan ayrılırken sadece 43 kontenjan boş kaldı.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE BOŞ KONTENJAN DAHA FAZLA

2025 yılında özel (vakıf) üniversitelerinde 4 yıllık bölümlere toplam 107.764 kontenjan ayrıldı. Yerleştirmelerin ardından 27.131 kontenjan boş kaldı. 2 yıllık lisans bölümlerinde ise 81.967 kontenjan bulunurken 17.281 kontenjana öğrenci yerleştirilemedi.