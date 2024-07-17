YKS istatistiklerinde matematik ve fen testlerinde ortalamaların düşüklüğü dikkat çekti

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Sonuçların ardından duyurulan YKS istatistiklerine göre matematik ve fen testlerindeki kötü durum dikkat çekti. AKP iktidarının yıllardır din eğitimini yaygınlaştırmaya çalışması, eğitimin çağdaşlaşması yerine içeriğin dinsel temelli olması için büyük çaba harcanması, “herkese eşit ve kaliteli eğitim”in gündeme gelmemesi sonucunda bilimsel temelli derslerin netleri bu sınavda da düşüşteydi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un sınav istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362’si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi. AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496’sı sınava katıldı. YDT (Yabancı Dil Testi) başvuran 233 bin 384 adaydan da 62 bin 294’ü sınava girmedi.

FEN ORTALAMASI 3.47

Ersoy, YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

“2024-TYT’de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 21.427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9.001, temel matematik (40 soru) testinde 7.955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3.478’dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 5.547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2.247, kimya (13 soru) alt testinde 1.457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2.324 olmuştur.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5.935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2.484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2.103, AYT Sosyal Bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 2.076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2.416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1.964, din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1.275 olmuştur.”

63 BİN KİŞİ SIFIR ÇEKTİ

Buna göre YDT’nin ortalamaları ise Almanca testinde 39.393, Arapça testinde 27.939, Fransızca testinde 46.334, İngilizce testinde 35.638, Rusça testinde 52.332 olarak görüldü. ÖSYM’nin açıkladığı istatistiklere göre, sınav sonucunda puanı hesaplanacak kadar doğrusu olmayan yani sıfır çeken aday sayısı ise 63 bin 798. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sonuçlara ilişkin anne ve babaların çocuklarının eğitim aracılığıyla insanca yaşayacakları koşullara ulaşmalarını istediklerine dikkat çekerken “Bugün bu ülkede eğitimle gelecek arasındaki köprü tamamen koptu. Liseden mezun olanların sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Sınava giren 3 milyonun üzerinde. Kapının önünde ciddi bir yığılma var ve bu her geçen sene artıyor. Üstelik 4 yıllık fakültelere girebilecek sayı da 400-500 bin civarında. Buralardan mezun olup iş bulacakların sayısı tahminen 50-100 bin” dedi.

‘SADELEŞTİRME BİLİMDEN!’

Özbay, “Sadece umut tacirliği yapılıyor. İnsanlar ‘Çocuğum bu mesleği seçerse insanca yaşar, statüsü olur’ diyemiyor, buna inanmıyor. Sınav odaklı bir eğitim sistemini getirmelerine rağmen bu sonuçlar AKP iktidarının da karnesi niteliğinde. Çok uzun zamandır özellikle bilimsel içerikli derslerde netler çok kötü, sıfır çeken sayısı yüksek. Bilimden sadeleştirme yapıldığı, dini içerikli derslerin dayatıldığı bir gerçek var. Sonuçlar eğitimde çöküşün net göstergesi. Eğitim aracılığıyla bu ülkede her şey olabilirsin umudu tüketilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARISIZLIK GRAFİĞİ SÜRÜYOR’

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer ise YKS sonuçlarına ilişkin, “TYT’de adayların doğru soru çözme ortalaması Türkçe hariç diğer derslerde yüzde 50’ye ulaşamazken AYT’de coğrafya alt testi hariç hiçbir testte ortalama yüzde 25’i geçmemiş durumda. Özellikle matematik ve fen bilimlerindeki geçmiş yıllardaki başarısızlık grafiği bu yıl da devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.