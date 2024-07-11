YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı gün kala YÖK ikinci öğretim programlarını kapattı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dikkat çeken bir karara imza attı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen “259’uncu Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Özvar, vakıf üniversite-lerinden de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istediklerini belirtti. Özvar, ikinci öğretimlerin kapatılmasının, üniversitelerin program kalitesini artırmaya yönelik en önemli çalışmaları olduğunu söyledi. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

‘KARAR ACELE ALINIYOR’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi Başkanı Elbey Kale, “Kararlar acele alınıyor. Değerlendirilip tartışılmıyor. Alınan kararla en büyük mağduriyeti maalesef ki hem okuyup hem çalışan öğrenciler yaşayacak. Öte yandan, ‘Öğrenciler, özel üniversitelere mi yönlendirilmek isteniyor’ sorusu da aklımıza geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karara ilişkin Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Asla çözüm niteliği taşımayan bir karardır. İkinci öğretim programları neden vardı, neden kaldırıldı? ‘Üniversitelerin program kalitesini arttırmak’ gerekçesiyle ikinci öğretim programlarını kapattıklarını yani bozduklarını düzeltmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Açıkça çok sayıda üniversite mezunu gencin en temel hakkı olan mesleklerini icra etme taleplerine ‘iş yok’ diyerek kapıları kapatan hükümet başından beri yaptığı hataların geri dönülmez sonuçlarıyla cebelleşmektedir.”

‘80 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞMİŞTİ’

Yükseköğretimde ikinci öğretim, 1992’de yayımlanan kanunla başlamıştı. Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu karar; bu yıl YKS kontenjanlarında da bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.