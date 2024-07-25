YKS tercih kılavuzu 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS kaç tercih hakkı var? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih dönemi bugün başlayacak. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Peki, YKS tercih kılavuzu 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS kaç tercih hakkı var? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:15
YKS tercih kılavuzu 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS kaç tercih hakkı var? YKS tercihleri ne zaman bitecek?
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17 Temmuz tarihinde açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Güzel bir üniversitede okumak için TYT ve AYT sınav puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, YKS tercih kılavuzu 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS kaç tercih hakkı var? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.


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