11 ili vuran afet, zorunlu ve ihtiyari deprem sigortasının önemini artırdı: Yeni sistem aranıyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler nedeniyle yıkılan binalar, resmi olarak 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açarak büyük bir toplumsal travmaya dönüştü. Ayrıca son yapılan tahminlere göre depremin ekonomik maliyeti 104-150 milyar dolar olacak. İşte bu noktada sigortanın önemi daha da artarken yetersiz penetrasyon oranları sektörü yeni yollar aramaya ve öneriler geliştirmeye yöneltiyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) düzenlediği “Zorunlu Deprem Sigortası Yeni Yapı” çalıştayında konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Akif Eroğlu, deprem felaketi nedeniyle DASK ile ihtiyari konut sigortasında deprem teminatının birlikte ele alınacağı, bütüncül bir sistem kurulmasının önemini dile getirdi. DASK ve SEDDK’nin bu alanda reform çalışmalarına başladığını ifade eden Eroğlu, ayrıca felaketten çıkarılacak dersler konusunda tüm paydaşların yer alacağı bir araştırma komisyonu kurulması için adım atacaklarını açıkladı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, öncelikle afetlerden korunmadan sigortaya kadar birçok alanda “hemen bugün ders planlaması” gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

TAM GÜVENCE OLMALI

“İzmir depreminden sonra önerdiğim gibi zorunlu deprem sigortasında devlet sübvansiyon yapmalı, poliçeler her konut için mutlak zorunlu olmalı. Devlet yüzde 50 ve gerekli haller (kişiler) için daha fazlası prim katkısı vermeli. Yine deprem teminatı müstakil poliçe olmalı. Ayrıca her türlü bina ve bağımsız bölümler için muayene zorunlu olmalı.” Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise “Tam güvence için konut sigortası edinilmesi oldukça önemli. Bu poliçe, DASK’a ek bir teminat olmasının yanı sıra kiracıların da eşyalarını korumak için tercih ettiği ürün” dedi. Uğur Gülen ayrıca, son depremlerle sigorta bilincinin daha da arttığını, ancak bunun yalnızca felaketler sonrasında değil, her zaman devam etmesi gerektiğini ifade etti.

ZORUNLU YÜZDE 58 İHTİYARİ YÜZDE 20

DASK’ın güncel verilerine göre zorunlu deprem sigortası olan konut sayısı 11.6 milyon, sigortalı konut oranı yüzde 58.1’e ulaştı. 6 Şubat’ta bu oran yüzde 54.7 idi. DASK kapsamında 1 Ocak-19 Mart 2023’te üretilen poliçe sayısı 2 milyon 839 bin, prim tutarı 1.2 milyar TL oldu. İhtiyari konut sigortası oranı ise yüzde 20 olarak tahmin ediliyor. Bu branşta Ocak 2023’te prim üretimi yüzde 54.4 artışla 693 milyon TL.

‘AFET YÖNETİMİNDE ÇOK MERKEZİ KONUMDAYIZ’

Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan, sektörün afet yönetimi içinde çok merkezi bir noktada konumlandığını ve büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade ederek şunlara dikkat çekti:

“Deprem, hem maddi hem manevi yönden etkisi uzun süre devam eden bir afet. Yaraları hızlıca sarmak, vatandaşlarımızın ve işletmelerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sigorta şirketleri olarak sorumluluklarımız arasında yer alan zararların karşılanarak risklerin minimize edilmesinin dışında, doğal afet gerçeğinin üzerinde durmamız ve toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmamız şart.” Erdoğan ayrıca, yardımların sürekliliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

SEKTÖRDEN KISA KISA

FItch, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Türkiye ve Suriye’deki zararların büyük kısmının küresel reasürörler tarafından karşılanacağını raporlaştırdı. Sigortalı zarar ise 1 milyar dolarda kalacak.

Axa Global Üst Yöneticisi Thomas Buberl, Axa Sigorta’yı ziyaretinde çalışanlarla buluşarak depremin etkilerinin yaşandığı bu dönemde “OneAxa” dayanışma ruhuyla Türkiye’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Enuygun Sigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, “Deprem bölgesinde DASK hariç, konut, işyeri sigortaları, kasko ve hayat sigortalarında toplam 40 milyar TL civarında bir hasar ödenmesi bekleniyor” dedi.

ÇOCUKLARA DEPREM BİLİNCİ KAZANDIRALIM

Çocuklara deprem bilinci kazandırmanın yollarına ilişkin önerilerini açıklayan Generali Sigorta, önceklikle ebeveyn, öğretmen ve diğer yetişkinlerin deprem konusunda bilgi sahibi olmaları ve çocukları doğru bilgilendirmeleri gerektiğini anımsattı. Ayrıca bu konunun eğitim müfredatına girmesini istedi. Depremin anlatılmasında görsel anlatım tekniklerinden yararlanmaya büyük ihtiyaç olduğunu belirten şirket, çocukların bir deprem çantasına sahip olmak gibi depreme hazırlık sürecine dahil edilmesinin de çok önemli olduğunu vurguladı. Önerilerdeki şu vurgu ise özellikle dikkat çekici: “Çocuklarınıza depremlerin nadir olduğu ve onlara öğrettiğiniz güvenlik önlemlerini uyguladıkları sürece güvenli oldukları konusunda güvence vermeniz önemlidir. Onları korumak için orada olduğunuzu ve bir deprem durumunda bir planınız olduğunu bilmelerini sağlamalısınız.”

‘2023 YILI SEKTÖRÜMÜZ İÇİN KOLAY OLMAYACAK’

Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, bu yıl sigortacılığın, lokomotif sektörlerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde ise artan ekonomik belirsizlikler, kur ve enflasyonun yanı sıra son deprem ve sel gibi felaketlerle sektörün zor dönemden geçtiğini belirten Esentürk, “Sigorta şirketlerinin, beklenmeyen bu felaket sonrasında planlamalarını gözden geçireceklerini tahmin ediyoruz. 2023 yılı da 2022 gibi kolay olmayan bir yıl olacaktır” dedi. Esentürk, şirket olarak sektörün üzerinde büyümeye ve portföy yapısını korumaya odaklandıklarını anlattı.

11 ŞEHİRDE TAZMİNAT ÖDEMESİ 4.5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), dün yeni açıklama yaparak deprem bölgesinden zorunlu deprem sigortası kapsamında DASK’a ulaşan hasar ihbar sayısının 392 bin 45 adet, ödenen tazminat tutarının ise 4 milyar 520 milyon lira olduğunu duyurdu. DASK ayrıca şu anımsatmayı yaptı: “Bu ihbarın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart’ta yeni bir uygulama başlattık. Web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladığımız başvurularla hafif hasarlı konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz.”