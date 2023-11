2008 krizini öngören ekonomistten yeni kehanet! 'Ticari emlak balonu patlamak üzere'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:59

Güncelleme: 22.11.2023 - 09:59

2006 yılında yazdığı "Konut balonu muhtemelen patlayacak" makalesi ile tüm dünyayı sarsan 2008 finansal krizini öngören ABD’li ekonomist Gary Shilling yeni bir uyarıda bulundu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, yatırım podcasti The Julia La Roche Show’a katılan Shilling, "Şu anda en büyük balonun ticari gayrimenkul olduğunu düşünüyorum" dedi.

Shilling, 2008’de birçok Wall Street bankasını çökerten ve küresel mali krize yol açan temerrütlere atıfta bulunarak, "Bu ipotekli konut kredisi çılgınlığı kadar büyük değil ama bence çatlamaya başlayan bir balon" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ VADELERİN YAKLAŞIYOR OLMASI"

Pandeminin ardından yaygınlaşan ve pek çok şirkette model olarak uygulanan uzaktan veya hibrit çalışmanın ticari gayrimenkulleri etkileyeceğini belirten Shilling, “Şimdi boş olan ofis binaları var ve sorunlardan biri bu ofis binalarının vadelerinin yaklaşıyor olması" diye belirtti.

"Mortgage kredisi verenler ya kredileri yenilemek istemiyor ya da bunu yapmak için çok daha yüksek faiz oranları istiyorlar" diye konuşan Shilling'e göre, ABD'de borsalar sert düşecek ve ekonomi resesyona girecek.

Gary Shilling’in yorumlarını manşete taşıyan Fortune dergisi yayınladığı üç raporda ünlü ekonomisti adeta destekler nitelikte oldu.

A. Gary Shilling & Co. Inc.’in sahibi olan Shilling, Amerika’nın önde gelen yayınları Forbes, The News York Times ve The Wall Street Journal’da düzenli olarak köşe yazıları yazıyor.

Shilling ayrıca Japonya’nın önde gelen gazetesi Nikkei’nin Ekonomistler Kurulu’nun üyeleri arasında bulunuyor.