2023’ü özellikle enflasyon, varlık değerleri ve hasar maliyetleri etkiledi: Primde güçlü artış

Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:47

Güncelleme: 19.02.2024 - 22:47

Sigorta sektörü 2023 yılını hızlı bir prim artışıyla tamamladı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı verilere göre 2023’te 2022’ye kıyasla toplam prim üretimi yüzde 106.8 artışla 485.9 milyar liraya ulaştı. Reel artış ise yüzde 25.5 oldu. Prim üretimi 2022’de 235 milyar TL, 2021’de ise 105.3 milyar liraydı. Yine 2023 yılı kapsamında, prim üretimi hayatdışı branşında yüzde 110.3 artışla 429.2 milyar lira, hayat branşında yüzde 83.7 artışla 56.7 milyar lira oldu. Buna göre 2022‘den 2023’e toplam pazarda hayatdışının payı yüzde 86.9’dan yüzde 88.3’e yükselirken hayatın payı yüzde 13.1’den yüzde 11.7’ye indi.

ARALIKTA YÜZDE 77

Hayatdışının ayrıntılarına bakıldığında ise önde gelen alt branşlar açısından en yüksek artış yüzde 139.5 ile 65.5 milyar liraya ulaşan yangın ve doğal afet sigortalarında görüldü. Pazarın lokomotifi olan oto sigortaları kapsamında ise prim üretimi zorunlu trafikte yüzde 101.7 artışla 109.7 milyar lira, kaskoda da yüzde 89.18 artışla 84.2 milyar lira oldu. Bunların yanında tamamlayıcı sağlıktaki yüzde 163.9 artışla 20.6 milyar liralık genel zararlardaki yüzde 104.2 artışla 44.8 milyar liralık prim artışları dikkat çekti. Öte yandan Aralık 2023’te ise Aralık 2022’ye kıyasla toplam prim üretimi yüzde 77.4 artışla 70.1 milyar lira oldu. Bu kapsamda prim üretimi hayatdışında yüzde 79.3 artışla 63.7 milyar lira, hayat branşında yüzde 60.8 artışla 6.4 milyar liraya çıktı.

‘SİGORTALI MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK ÖNCELİK’

Magdeburger Sigorta, iş ortaklarıyla bir araya geldiği “Bölgeler Buluşması”nın ilkini Bursa’da gerçekleştirdi. Toplantılar Antalya, Trabzon, Samsun, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir ve Adana ile devam edecek. Türkiye’de, ilk 10 sigorta şirketi içinde yer almak istediklerini belirten Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, bunun için de sigortalı memnuniyetini artırmanın ve hizmet kalitesini yükseltmenin öncelikli hedefleri olduğunu açıkladı. Hancıoğlu ayrıca, son 4 ayda 670 yeni acentenin bünyelerine katıldığını söyledi.

‘ACENTELERLE HIZLI İLETİŞİM BAŞARIYI GETİRİR’

Sompo Sigorta’nın, acenteleriyle bölge içi işbirliğini artırmak için başlattığı “Sompo ile Kahve Sohbetleri”nin birincisini Ankara’da yaptığı açıklandı. “Başarı tanımımız yalnızca satışla sınırlı değil” diyen Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur şöyle devam etti: “İşini iyi yapan, sektörde öncü rol üstlenerek yenilikçi fikir ve ürünleri sunan, acenteleriyle yakın iletişim kurarak hem acente hem müşteri memnuniyetini yüksek tutan şirket olmanın başarıya ulaştırıcağına inanıyoruz. Acentelerle hızlı ve iyi iletişim kurmak başarı getirir.”

‘BES GÜVENLİ YATIRIM OLDUĞUNU KANITLADI’

AgeSA’nın 2023 yılında 137 milyar liralık BES fon büyüklüğüne ve 7.5 milyar liralık hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimine ulaştığı açıklandı. Net kâr da 1.4 milyar lirayı aştı.

Yaşanan sorunlara rağmen hem sektörün hem kendilerinin 2023’ü büyümeyle kapattığını vurgulayan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca şuna dikkat çekti: “Tek bir platform üzerinden birçok yatırım aracına ulaşma imkânı veren BES, güvenli ve kazançlı bir yatırım aracı olduğunu katılımcısına kanıtladı. Ayrıca bu yıl BES’te yeni müşteri kazanımına odaklanacaklarını ve fon çeşitliliğini artıracaklarını belirten Kuruca, “Türkiye’de sigorta bilincinin artmasına ve sektörün gelişimine öncülük ederken kadrolarımızı genişleterek istihdama da katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

AYA PROJESİ KARİYER GELİŞİMİNE ODAKLANACAK

AXA Sigorta’nın, geleceğin sigorta profesyonelleri ile liderlerini yetiştirmek ve geliştirmek için AXA Yetkinlik Akademisi’ni (AYA) hayata geçirdiği açıklandı.

İş dünyasının değişen dinamikleri doğrultusunda kariyer gelişimine odaklanan bir şirket olmaktan mutluluk duyduklarını belirten AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Sigortacılık insan odaklı bir iştir” dedi.

‘GENÇ ANADOLU’ YENİ ORTAKLAR İLE ÇOĞALIYOR

Gençlere destek olmak ve istihdam sağlamak amacıyla “Genç Anadolu” projesini 2021 yılında hayata geçiren Anadolu Sigorta’nın, geçen yıl yapılan sınavlar sonucunda 9 kişiye acentelik yetkisi verdiği açıklandı. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Tokyürek “Geçen yıl 3 bin 963 kişinin başvurduğu projemiz ülkemizin ekonomisine ve istihdama da önemli katkı sunuyor” dedi.

TİCARİ SİGORTA FİYATLARI 25 ÇEYREKTİR YÜKSELİYOR

Sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh tarafından düzenli açıklanan “Küresel Sigorta Piyasası Endeksi”ne göre küresel ticari sigorta fiyatları, 2023’ün son çeyreğinde de yüzde 2 arttı. Böylece Ekim-Aralık 2023 küresel ticari sigorta pazarında arka arkaya fiyat artışı görülen 25’inci çeyrek oldu. Bu kapsamda ise 2023’ün son çeyreğinde sabit kıymet sigortası fiyatları yüzde 6, kaza sigortası fiyatları yüzde 3 arttı. Buna karşın siber sigorta fiyatları yüzde 3, finansal ve profesyonel sigorta fiyatları yüzde 6 azaldı.

Marsh Türkiye Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, “Küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde müşteriler, sigorta fiyatlarındaki özellikle de sabit kıymetler sigortalarındaki artan istikrar nedeniyle memnun” dedi.

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