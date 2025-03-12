2025’e düşük maaş artışlarıyla giren emekliler şimdi de ikramiyede hayal kırıklığı yaşıyor: Emeklinin yüzü gülmüyor

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:01

Büyük bir bölümü asgari ücret ile açlık sınırının altında aylık alan emeklilerin taleplerine yine kulak tıkandı. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan ikramiye hayal kırıklığı yaratırken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yaptığı araştırmaya göre 2018’de 1000 TL ile başlayan ikramiye asgari ücretin yüzde 62’sini oluştururken bugün bu oran sadece yüzde 18.1’e düştü. İki bayramda emeklinin kaybı 19 bin 586 liraya çıktı. “Geçinemiyoruz” diyen emekliler eylemlere devam kararı aldı.

DİSK-AR tarafından hazırlanan çalışmaya göre, emeklilerin bayram ikramiyesi yıldan yıla eridi. Son yapılan zamlardan sonra en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira, asgari ücret ise 22 bin 104 lira. Şubat itibarıyla açlık sınırı ise 23 bin 324 TL. Milyonlarca emekli hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında aylık alıyor. Araştırma 2018’den bugüne kadar ikramiyedeki erimeyi ortaya koydu. 2018’de ikramiye 1000 lira iken asgari ücret 1603 lira idi ve oran yüzde 62.4’ü buluyordu.

19 BİN LİRA KAYIP

DİSK-AR’ın bir araştırmasında 2018’den bugüne kadar olan gelişmeler şöyle sıralandı:

- Resmi enflasyon 2018-2024 arası 6 yılda yüzde 200, resmi gıda enflasyonu yüzde 690 artarken emekli bayram ikramiyesi sadece yüzde 200 artarak 3 bin TL yapıldı.

- 2018’de 1000 TL olarak saptanan bayram ikramiyesi 2021’de 1100 TL, 2023’te 2 bin TL, 2024’te ise 3 bin TL oldu.

- Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon kadar artsaydı en az 6 bin 163 TL, gıda enflasyonu kadar artsaydı en az 7 bin 904 TL, asgari ücret kadar artsaydı en az 10 bin 606 TL olmalıydı.

- Emeklinin asgari ücrete göre kaybı sadece 2024’te 15 bin TL! Olması gereken miktar 13 bin 793 lira. İki bayramda emeklinin kaybı 19 bin 586 lira.