2026 Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerinde ödeme trafiği hareketlendi! Peki, 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi gün yatacak? 4A, 4B VE 4C SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

2026 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanmaktadır. Ramazan Bayramı’nda da aynı tutarı alan emekliler, Kurban Bayramı'nda da 4.000 TL ödeme alacaklar. Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri ise hisse oranlarına göre bu tutardan faydalanacaktır:

%75 hissesi olanlar: 3.000 TL

%50 hissesi olanlar: 2.000 TL

%25 hissesi olanlar: 1.000 TL