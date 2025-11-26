4 milyon emekliyi ilgilendiriyor: En düşük maaş için zam senaryoları neler?

Emeklilerin hesaplanan maaşı ne olursa olsun, devlet tarafından belirlenen en düşük maaşın altında ödeme yapılmıyor. Bu tutar, düşük gelirli milyonlarca emekli için tamamlayıcı bir destek olarak önemli bir güvence sağlıyor.

4 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan ve pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen düzenleme ile taban maaş desteği sağlanıyor. Destek, her zam dönemi olan ocak ve temmuz aylarında hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Son güncelleme Temmuz ayında yapıldı ve en düşük maaş 16 bin 881 TL olarak uygulanmaya başladı.

TABAN MAAŞ İÇİN 3 SENARYO Yeni yıl için üç farklı senaryo değerlendiriliyor. Hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 31–33 aralığına göre yapılıyor. Buna göre: Yüzde 31 enflasyon tahmininde taban maaş 18 bin 954 TL

Yüzde 32 enflasyon tahmininde taban maaş 19 bin 100 TL

Yüzde 33 enflasyon tahmininde taban maaş 19 bin 243 TL

Hesaplamalarda, taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar yükseltildiği dikkate alınıyor.