AB Komisyonu’ndan Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu enflasyon beklentisi dikkat çekti!

Avrupa Birliği Komisyonu, Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahminleri’nde Türkiye ekonomisine dair öngörülerini paylaştı. Raporda, gelecek yıllara ilişkin büyüme, enflasyon, cari açık ve işsizlik oranlarına dair tahminler açıklanırken, sıkı para politikalarına rağmen iç talebin güçlü seyrini sürdürdüğü vurgulandı.

T ÜRK EKONOMİSİNDE B ÜYÜME BEKLENT İLERİ

AB Komisyonu’nun tahminlerine göre, Türk ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,4, 2027 yılında ise yüzde 4 büyümesi bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ TCMB'DEN YÜKSEK

Raporda, enflasyonun önümüzdeki iki yılda kademeli olarak düşeceği öngörülüyor. Buna göre 2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 35,2, 2026’da yüzde 24,8 ve 2027’de yüzde 17,7 olarak tahmin edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılının son Enflasyon Raporu toplantısında açıkladığı verilere yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25-29 aralığından 31-33 aralığına yükseltilmişti.

İŞSİZLİK ORANI SABİT KALACAK

Cari açığın GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 1,5, 2026’da yüzde 1,6 ve 2027’de yüzde 1,9 olması bekleniyor. İşsizlik oranının ise 2025, 2026 ve 2027’de yüzde 8,6 seviyesinde sabit kalacağı öngörülüyor. Raporda ayrıca, yılın ilk yarısında sıkı para politikalarına rağmen iç talebin güçlü seyrini koruduğu ifade edildi.