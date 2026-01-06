ABD borsalarında 'Venezeula' rekoru! Petrol, enerji ve savunma şirketleri öne çıktı

New York borsası Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından yükseliş gösterdi. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,23 artışla 48.977,49 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 6.902,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 23.395,82 puana yükseldi.

ABD yönetiminin hafta sonu Venezuela'ya düzenlediği saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası gelişmeler takip edilirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

EN BÜYÜK PETROL REZERVİ

Venezuela'ya yönelik operasyonun ardından dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump yönetiminin Venezuela konusunda bazı petrol şirketleriyle görüştüğü aktarıldı.

Analistler, söz konusu askeri müdahaleye petrol fiyatlarının sınırlı tepki verdiğine dikkati çekerek, yatırımcıların bu gelişmenin piyasaları sarsacak daha geniş çaplı bir jeopolitik krize dönüşmeyeceği beklentisiyle hareket ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'li petrol ve enerji şirketlerinin hisseleri yükseldi. ABD'nin askeri müdahalesi sonrası savunma hisselerinde de alımlar öne çıktı. Yükselişlerin yüzde 16.1'e kadar çıktığı görüldü.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl para politikasına yön verebilecek bir dizi veri yatırımcıların odağında olacak.

Haftanın ilk gününde açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 47,9 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşirken, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.