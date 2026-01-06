ABD'de imalat endeksi daralmanın sürdüğünü gösterdi: Üst üste 10'uncu ay...

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), 2025 Aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 47,9 değerine gerilerken, geçen yılın en düşük seviyesini gördü.

ÜST ÜSTE DÜŞÜŞ

İmalat sektörünün üst üste on aydır daraldığını gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 48,3 değerini alması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda 48,2 değerini almıştı.

Üretim endeksi, geçen yıl aralıkta aylık 0,4 puan azalarak 51'e düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,3 puan artarak 47,7'ye yükseldi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 0,9 puan artışla 44,9 değerine çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 2 alt sektöründe büyüme görülürken 15 sektörde daralma yaşandı.

Elektrikli ekipmanlar, cihazlar ve bileşenler ile bilgisayar ve elektronik ürünler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

KÜÇÜLEN SEKTÖRLER

Daralma yaşanan sektörler ise giyim, deri ve ilgili ürünler, ahşap ürünleri, tekstil fabrikaları, kağıt ürünleri, kimyasal ürünler, baskı ve ilgili destek faaliyetleri, metalik olmayan mineral ürünler, petrol ve kömür ürünleri, ana metaller, çeşitli üretim, plastik ve kauçuk ürünleri, işlenmiş metal ürünler, makine, gıda, içecek ve tütün ürünleri ile ulaşım ekipmanları oldu.