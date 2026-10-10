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ABD'de tüketici güveni geriledi: Beklentilerin altında kaldı...

ABD'de tüketici güveni geriledi: Beklentilerin altında kaldı...

10.10.2026 10:21:00
Güncellenme:
AA
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ABD'de tüketici güveni geriledi: Beklentilerin altında kaldı...

ABD'de tüketici güven endeksi, ekimde 46,3'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde 46,3'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 1,8 puan azalarak 46,3 oldu ve mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Piyasa beklentisi tüketici güven endeksinin bu dönemde 47,5 değerini alması yönündeydi. Tüketici güven endeksi eylülde 48,1 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık bazda 6,2 puan azalarak 44,7'ye geriledi.

Tüketicilerin gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1 puan artışla 47,3'e yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTTI

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye çıktı.

Mevcut seviye, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e yükseldi. Bu oran da 2024'te görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde kalmaya devam etti.

Hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentisi, üst üste ikinci ayda artarak mayıstan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İlgili Konular: #ABD #tüketici güven endeksi

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