ABD'li dev bankadan dolar analizi: Gelecekteki riskler sıralandı

10.10.2025 17:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bank of America’nın yeni anketi, doların geleceğini şekillendirecek riskleri ortaya koydu. Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler ve istihdam piyasasındaki zayıflama sinyalleri dikkat çekti. Uzmanlar, güçlü ekonomik verilerin dolar için destek unsuru olabileceğini vurguluyor.

Bank of America’nın ekim ayı döviz ve faiz anketinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik olası tehditler ile işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri, doların karşı karşıya olduğu temel riskler arasında gösterildi.

Yatırımcıların yüzde 32’si, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarının, Fed’in bağımsızlığı üzerindeki baskıyı artırarak doların değerini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Bu oran bir önceki ay yapılan ankette yüzde 31 seviyesindeydi. Katılımcıların yine yüzde 32’si, işgücü piyasasında olası bir yavaşlamanın dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini öngörüyor. Eylül anketinde bu görüşte olanların oranı yüzde 27 düzeyindeydi.

EKONOMİK VERİLER DOLAR İÇİN DESTEK UNSURU

Ankete katılanların yüzde 46’sı, güçlü ekonomik göstergelerin Fed’in faiz indirimi beklentilerini sınırlayarak doların değerini destekleyeceğini belirtti. Bu faktör, dolar için en önemli pozitif unsur olarak değerlendirildi. Eylül ayında yapılan ankette ise katılımcıların yüzde 31’i, ekonomik verilerin dayanıklılığını doların ana destek unsuru olarak görmüştü.

