ABD, LNG ihracatının dörtte üçünü Avrupa'ya gerçekleştirdi
ABD, ocak-nisan döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yüzde 74'ünü Avrupa'ya gerçekleştirdi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) yayımladığı son rapora göre, ülke, geçen yılın ocak-nisan döneminde sahip olduğu LNG'nin yüzde 34'ünü Avrupa'ya ihraç etmişti.
Asya piyasası ABD LNG'si için 2020 ve 2021'de ana hedef olmuş ve ihracatın yarısı bu bölgeye gerçekleştirilmişti.
Rapora göre, Avrupa'da yükselen LNG talebi ve ABD'nin ek ihracat kapasitesi gibi nedenlerle ABD yılın ilk 4 ayında LNG ihracatının yüzde 74'ünü Avrupa'ya gerçekleştirdi. Avrupa piyasasında Rusya ve Katar LNG'sinin payı ise yüzde 14 olarak kaydedildi.
Aralık 2021'den bu yana, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık, özellikle düşük doğal gaz depolama stokları nedeniyle rekor düzeyde LNG ithal ediyor.
Geçen yıl ocak-nisan aylarında yüksek miktarda LNG satın alan Çin, bu yılın aynı döneminde sadece 6 ABD LNG kargosu aldı.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Motorine dev zam!
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Gevrek ve boyoza bir zam daha