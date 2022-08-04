ABD'de işsizlik maaşı başvuruları en yüksek seviyeye yakın

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 Temmuz ile biten haftada ​260,000 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

Reuters
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:17
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları en yüksek seviyeye yakın
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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 256,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 254,000 olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 259?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta sınırlı biçimde artarak Kasım'dan beri en yüksek seviyeye yakın seyretti.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 254,750 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 23 Temmuz haftasında 1.416 milyon seviyesine yükseldi.


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