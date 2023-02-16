ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı
ABD'de ÜFE Ocak ayında yüzde 0,7 yükselerek hazirandan beri en yüksek seviyesine ulaşırken bu durum Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artışını sürdürmesine neden olabilecek kalıcı enflasyon tehlikesine işaret etti.
ABD’de üretici fiyatları ocakta beklentilerin üstünde yükselerek Fed’in önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışı yapmasına neden olabilecek kalıcı enflasyonist baskılara dikkat çekti.
İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından Perşembe günü yayımlanan verilere göre nihai talep için üretici fiyat endeksi geçen ay yüzde 0,7 artarak Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle bi yıl öncesine göre yüzde 6 artış gösterdi.
Bloomber anketine göre medyan tahmin aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 5,4 artması yönündeydi.
Dalgalı bir seyir izleyen gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda ise ÜFE Ocak ayında yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.
YENI KONUT İNŞAATI ART ARDA BEŞINCI AYDA DA GERİLEDİ
Yükselen mortgage faizleri konut talebini sınırlamaya devam ederken, ABD'de yeni konut inşaatı Ocak ayında art arda beşinci ayda da geriledi.
Perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre, konut başlangıçları geçen ay yüzde 4,5 düşerek yıllık 1,31 milyon orana gerilerken bu rakam 2009'dan bu yana en uzun düşüş aralığını işaret ediyor. Tek ailelik ev inşası ise yıllık 841 bine geriledi.
Gelecekteki inşaat için bir gösterge olan inşaat başvuruları, yıllık 1,34 milyon birim ile çok az değişti. Tek ailelik evlerin inşaat izinleri ise yüzde 1,8 düştü.
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