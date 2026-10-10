Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Motorine dev zam, benzine indirim

Enflasyonist baskıların her alanda kendini hissettirdiği bir dönemde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmiyor. Daha önce 100 lira barajını aşarak tarihi zirveleri gören motorin fiyatları, gece yarısı gelen dev zammın ardından yeniden 100 lira sınırına yaklaşırken, benzinde ise sınırlı bir indirim tabelalara yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan "eşel mobil" sisteminin 1 Ekim itibarıyla sona ermesinin ardından pompada sert hareketler görülmeye başlandı. 10 Ekim gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalar bir kez daha değişti.

Motorinin litre fiyatına tam 6 lira 39 kuruşluk ağır bir zam yapılırken, benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk bir indirime gidildi. Yapılan bu dev zammın ardından motorinin litresi özellikle doğu illerinde 99,29 TL'ye kadar çıkarak kritik 100 TL eşiğine bir adım daha yaklaştı.

Yeni indirim ve zammın ardından üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL