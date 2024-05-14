Akbank, Garanti BBVA... BofA, Türk bankalarında hedef yükseltti
Bank of America (BofA) analizinde Türk bankaların yeni hedef fiyatları yükseltti. İşte yeni hedef fiyatlar...
Bank of America (BofA) Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltti, al tavsiyelerini korudu.
BofA, Akbank için hedef fiyatını 90 TL'ye, Garanti BBVA için 136 TL'ye yükseltti.
BloombergHT'nin aktardığına göre, Halkbank hedef fiyatı 12,7 TL'ye yükselirken tavsiye 'piyasa altı performans' olarak korundu.
Bank of America'nın analizinde yeni hedef fiyatlar şöyle oldu;
Banka Eski hedef fiyat Yeni hedef fiyat
Akbank 66 90
Garanti BBVA 99 136
Yapı Kredi 36 47
Raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk yaratabileceği, bunun yanında normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.
BofA Ocak ayında 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı raporunda yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını belirtmişti.
Rapor sonrası BIST'te bankacılık endeksi güne yüzde 2 yükselişle 13 bin 287 puandan başladı.
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