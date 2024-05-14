Akbank, Garanti BBVA... BofA, Türk bankalarında hedef yükseltti

Bank of America (BofA) analizinde Türk bankaların yeni hedef fiyatları yükseltti. İşte yeni hedef fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:44
Akbank, Garanti BBVA... BofA, Türk bankalarında hedef yükseltti
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Bank of America (BofA) Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltti, al tavsiyelerini korudu.

BofA, Akbank için hedef fiyatını 90 TL'ye, Garanti BBVA için 136 TL'ye yükseltti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Halkbank hedef fiyatı 12,7 TL'ye yükselirken tavsiye 'piyasa altı performans' olarak korundu.

Bank of America'nın analizinde yeni hedef fiyatlar şöyle oldu;

Banka                   Eski hedef fiyat        Yeni hedef fiyat

Akbank                        66                               90

Garanti BBVA              99                             136

Yapı Kredi                    36                               47

Raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk yaratabileceği, bunun yanında normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.

BofA Ocak ayında 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı raporunda yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını belirtmişti.

Rapor sonrası BIST'te bankacılık endeksi güne yüzde 2 yükselişle 13 bin 287 puandan başladı.


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