Alman banka devi Deutsche Bank'tan enflasyon tahmini

01 Mart 2022 Salı, 16:15

Deutsche Bank, Türkiye’de bu hafta açıklanacak şubat ayı enflasyon verisine ilişkin tahminlerini paylaştı.

Banka manşet enflasyonun yıllık yüzde 53.2’ye yükseleceğini, aylık bazda da yüzde 4 artacağını öngördü. Banka enflasyona en büyük katkının dayanıklı mal grubundan geleceği tahminini yaptı.

BloombergHT'nin haberine göre, yıllık gıda enflasyonunun da şubat ayında yükselişini sürdüreceğini belirten banka analistleri elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak restoran ve otel fiyatlarında da yükselişin devam edeceğini belirtti.

YÜZDE 60 BEKLENTİSİ

Analistler manşet enflasyonun mayısta yüzde 60’a çıkmasını, ekim ayına kadar da yüzde 55’in üzerinde seyretmesini bekliyor. Kurum 2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 33’te yüzde 36’ya yükseltti.

Enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 48.6 olarak Nisan 2002’den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.