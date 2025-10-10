Almanya’dan düşük ve orta gelirli hanelere dev elektrikli araç desteği: Türkiye’de vergi farkı dikkat çekiyor!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in liderliğindeki iktidar koalisyonu, düşük ve orta gelirli hanelerin 2029 yılına kadar toplam 3 milyar Euro (3,5 milyar dolar) tutarında sıfır emisyonlu araç satın almalarına olanak tanıyacak yeni bir teşvik paketinde uzlaştı.

Merz, Berlin’de Sosyal Demokrat Parti (SPD) ortaklarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından planı kamuoyuna açıkladı. Bu adım, hükümetin Almanya’nın zor bir dönemden geçen otomotiv sanayisini destekleme çabalarının yeni bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Merz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Federal hükümetin sorumluluğu altında koalisyonda Alman otomotiv endüstrisinin parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak istediğimiz konusunda hemfikiriz” dedi.

TÜRKİYE'DE DURUM FARKLI

Avrupa’da elektrikli araçlara yönelik teşvikler artarken, Türkiye’de durum tam tersi yönde ilerliyor. Türkiye’de elektrikli araçlardan en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 75 oranında ÖTV alınıyor. Katma Değer Vergisi (KDV) de eklendiğinde, elektrikli araçların toplam fiyatı üzerinden yaklaşık yüzde 110 vergi uygulanıyor.