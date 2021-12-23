Altın fiyatları, doları takip etti

23 Aralık 2021 Perşembe, 09:46

Altın fiyatları, Omikron varyantına dair endişelerin azalması ve doların zayıflamasıyla yeniden 1.800 doların üzerine tırmandı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerilemeyle 700 TL’nin altına indi.

Dolar/TL ’deki yükselişle bin TL'nin üzerine çıkan gram altın piyasaların açılmasıylar 693 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 125 TL'den alıcı bulurken, bin 179 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 249 TL'den alınırken, 2 bin 362 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 4 bin 503 TL'den alınırken, 4 bin 704 TL'den satılmaya başladı.

TL'DE YÜZDE 50'YE YAKIN DEĞER KAZANCI

TL, Erdoğan'ın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50'ye yaklaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp ancak yüzde 56'dan yüzde 40 civarına gerileyebildi.