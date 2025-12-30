Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…
Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

30.12.2025 09:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

30 Aralık 2025 Salı altın ve gümüş fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları...

Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Aralık 2025 Salı...

Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

Yıl sonu işlemlerinin düşük hacimli seyretmesi piyasalarda oynaklığı artırırken, yatırımcıların değerli metallerde 2026 beklentileri öne çıkıyor. Dün metallerde görülen sert satışların ardından bugün sınırlı bir toparlanma izlendi.

Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Spot altın gün içinde ons başına 4 bin 380 dolara kadar yükseldi. Altın son işlemlerde yüzde 0,90 artışla 4 bin 373 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 66 değer kazandı. Bu yükselişte faiz indirimlerine yönelik beklentiler, ABD’de ek parasal gevşeme olasılığı, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve borsa yatırım fonlarına olan ilginin artması etkili oldu. Piyasalarda, 2026 yılında en az iki faiz indirimi beklentisi fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

GÜMÜŞ ALTINI GERİDE BIRAKTI

Gümüş fiyatlarında da yükseliş dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 3 artışla ons başına 75,19 dolara kadar çıktı. Gümüş yıl başından bu yana yüzde 154 yükselerek altından daha güçlü bir performans sergiledi. ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi, arz kısıtları ve düşük stok seviyeleri gümüşteki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

ANALİST HEDEFLERİ

OANDA analisti Kelvin Wong, altın için 5 bin 10 dolar, gümüş için ise 90,90 dolar seviyesini hedef olarak paylaştı.

Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 6 bin 25 TL
  • Çeyrek altın: 10 bin 51 TL
  • Cumhuriyet altını: 10 bin 51 TL
  • Ons altın: 4 bin 361 dolar
Altın ve gümüşte 2026 rotası belli oldu: Analistlerden rekor üstüne rekor tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…
  • Yarım altın: 20 bin 96 TL
  • Tam altın: 40 bin 133 TL
  • Gremse altın: 100 bin 641 TL
