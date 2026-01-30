Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü: Sert düşüş devam ediyor!

ABD Doları'ndaki toparlanmanın etkisiyle altın fiyatları yüzde 5’e varan düşüş kaydetti. Bu hareket, 21 Ekim’den bu yana görülen en sert günlük gerileme olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde gümüş fiyatları da yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti.

GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR SONRASI GERİLEDİ

Perşembe günü 121,65 dolar seviyesini test ederek rekor kıran gümüş, ardından gelen satışlarla yüzde 10’u aşan düşüş yaşadı. Sert geri çekilme sonrası gümüş fiyatları 104,7 dolar seviyesine kadar indi.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Altın fiyatlarındaki gerileme ons tarafında da etkisini gösterdi. Ons altın yüzde 5’e yakın düşüşle 5 bin 112 dolar seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları, kısa süre önce 5 bin 598 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

GÜÇLÜ RALLİNİN ARDINDAN DÜZELTME GELDİ

Altın, yıl boyunca artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle güçlü bir yükseliş trendi izlemişti. Bu süreçte doların zayıflamasına yönelik beklentiler, değerli metallere olan talebi artırmıştı. Altın, yalnızca bu ay içinde yaklaşık yüzde 20 değer kazanmıştı.

PİYASA DİNAMİĞİ TERSİNE DÖNDÜ

Doların yeniden güç kazanmasıyla birlikte altın ve gümüşte kâr satışları öne çıktı. Analistler, kısa vadede doların seyri ve makroekonomik gelişmelerin, değerli metallerdeki oynaklığın yönünü belirlemeye devam edeceğini ifade ediyor.