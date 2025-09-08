Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın yeniden zirveye yakın: Piyasalarda hareketlilik artıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları…
8.09.2025 09:44:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
8 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesine yaklaşarak 3 bin 600 dolar seviyesine yöneldi. ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, yaklaşan Fed toplantısında faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıdı.

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERİ TEST EDİYOR

Spot altın, ons başına yüzde 0,1 düşüşle 3582 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta cuma günü 3599,89 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, yeniden bu seviyeyi test etmeye hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 düşüşle 3626,10 dolara geriledi.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA YATAY BAŞLADI

Gram altın fiyatı haftanın ilk gününde 4767 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

ANALİSTLERİN FED BEKLENTİLERİ

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Ana itici güç ABD istihdam verileri ve Fed’in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği beklentisi. İhtimal düşük olsa da önceki beklentilere göre ciddi bir değişim var. Enflasyonda sürpriz bir artış olmadığı sürece altın 3 bin 600 dolar seviyesini test edecek” değerlendirmesini yaptı.

ZAYIFLAYAN İSTİHDAM FED İHTİMALİNİ ARTIRDI

ABD’de ağustos ayında istihdam artışı sert şekilde yavaşlarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile son dört yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme, Fed’in önümüzdeki hafta faiz indirimine gideceği beklentisini kuvvetlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu ay için 25 baz puanlık indirimi tamamen fiyatlarken, 50 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

  • Gümüş: 40,75 dolar (Yüzde 0,5 düşüş)
  • Platin: 1.374,35 dolar (Yüzde 0,1 artış)
  • Paladyum: 1.109,71 dolar
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 767 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 866 TL
  • Cumhuriyet altını: 31 bin 319 TL
  • Ons altın: 3 bin 594 dolar
  • Yarım altın: 15 bin 732 TL
  • Tam altın: 31 bin 251 TL
  • Gremse altın: 78 bin 368 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #rekor #Cumhuriyet altını