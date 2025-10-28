Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altında düşüş sürüyor: Fiyatlar o seviyenin altına indi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…
28.10.2025 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
28 Ekim 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ekim 2025 Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları, salı günü Asya seansında değer kaybını sürdürdü. Önceki seansta 4 bin dolar/ons seviyesinin altına gerileyen altın, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin azalmasıyla güvenli liman cazibesini kaybetti. Bu gelişme, yatırımcıların gözünü Federal Rezerv toplantısına çevirdi.

Spot altın, son işlemlerde yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 963 dolar/ons seviyesinde seyrederken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1 gerileyerek 3 bin 981 dolar/ons oldu. Pazartesi günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden sarı metal, iki haftanın en düşük seviyesine indi. Fiyatlar sadece bir hafta önce görülen 4 bin 381 dolar/ons rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 10 gerilemiş durumda.

ABD-ÇİN GERİLİMLERİNİN AZALMASI TALEBİ ZAYIFLATTI

Altında yaşanan sert geri çekilme, Washington ve Pekin müzakerecilerinin Kuala Lumpur’daki görüşmelerde ön ticaret çerçevesine ulaşmasının ardından geldi. Bu adımın, yeni bir tarife ve yaptırım dalgasını önlemeyi amaçladığı belirtiliyor. 

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bu hafta yapacağı görüşmede anlaşmaya dair ilerleme sağlanabileceği ifade ediliyor. Görüşmelerdeki iyimserlik, altının jeopolitik risklere karşı bir korunma aracı olarak talebini zayıflattı.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ DEVAM EDEBİLİR

ING analistleri yakın tarihli bir notta şöyle dedi:

Pazartesi günkü düzeltmeden sonra bile, altın bu yıl hala yüzde 50’den fazla yükseldi. Bu yükselişi güçlü ETF talebi ve çeşitlendirme ortamında merkez bankası alımları destekledi.

Analistler ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

Son fiyat geri çekilmesi, bazı merkez bankaları tarafından varlıklarını artırmak için bir fırsat olarak bile görülebilir.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED KARARINDA

Piyasalar, bugün başlayacak ve çarşamba günü 25 baz puanlık faiz indirimiyle sona ermesi beklenen Fed toplantısına odaklandı. Düşük faizler genellikle reel getirileri azaltarak altın için destekleyici olurken, olası indirim kararının büyük ölçüde fiyatlara yansımış olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle, kısa vadede altın için yükseliş potansiyelinin sınırlı kalabileceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 386 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 377 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 336 TL
  • Ons altın: 3 bin 990 dolar
  • Yarım altın: 18 bin 743 TL
  • Tam altın: 37 bin 221 TL
  • Gremse altın: 93 bin 337 TL
