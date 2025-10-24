Altında yükseliş bitti mi? Uzmanlardan yeni yıl sonu tahmini!

Son iki buçuk ayda yüzde 40’tan fazla değer kazanan altın, 30 trilyon doları aşarak “tüm zamanların en değerli varlığı” unvanını elde etmişti. Ancak artan risk iştahı ve kâr realizasyonlarının etkisiyle altın fiyatlarında yön aşağıya döndü. Dokuz haftalık ralli sonrası gelen bu düzeltme, “altında yükseliş bitti mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Altın ve Para Piyasaları uzmanları Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Şirin Sarı yaptıkları değerlendirmede, altındaki düşüşlerin teknik bir düzeltme olduğunu belirtti. Uzmanlara göre, fiyatları yukarı taşıyan küresel faktörler halen etkisini sürdürüyor. Bu nedenle geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı sunduğu değerlendiriliyor.

ALTINDA YENİDEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiyatlardaki son düşüşün satış baskısından kaynaklandığını ifade etti. Yıldırımtürk, “Altın fiyatları hızlı yükselişlerin ardından teknik bir düzeltme yapar. Bu düşüş satış kaynaklı. Ancak uzun süreceğini düşünmüyoruz. Birkaç gün içinde altın yeniden yükseliş trendine devam edecektir” dedi.

Yıldırımtürk, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin, para birimlerine olan güvenin azalmasının, jeopolitik gerginliklerin, ticaret savaşlarının ve Fed’in faiz indirim beklentilerinin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

“Yıl sonu için ons altında 4 bin 500 dolar seviyesi mümkün” diyen Yıldırımtürk, bu dönemdeki 300-350 dolarlık düşüşün teknik geri çekilme olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Kapalıçarşı’da talebin güçlü, arzın ise sınırlı olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, bu nedenle dış piyasa ile iç piyasa arasında dolar bazında 12 dolarlık fark oluştuğunu söyledi. Kur Korumalı Mevduat’tan çıkan paranın altına yönelmesiyle bu farkın korunabileceğini de ekledi.

Yıldırımtürk, yıl sonu için gram altında 7000 lira seviyesinin mümkün olduğunu vurguladı ve “Bu seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı. Vatandaş elindeki pozisyonu korumalı. Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın tercih edilebilir. Altın fonları da değerlendirilebilir” dedi.

“KAPALIÇARŞI’DA ALTINA TALEP GÜÇLÜ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, düşüşün nedenini artan risk iştahı ve kâr realizasyonlarıyla açıkladı. Sarı, “ABD hükümetin yakın zamanda açılabileceğine dair söylemler sonrası altın fiyatlarında düşüşler gözlemledik. Ağustos başından bu yana yüzde 40’ı aşan sert yükseliş, teknik bir düzeltme beklentisini zaten güçlendirmişti” dedi.

Sarı, merkez bankalarının altın alımlarının, Batı Asya ve Rusya’daki jeopolitik gerilimlerin, Trump’ın Çin’le tarife konusunda görüşmeyeceğini açıklamasının ve Fed’in faiz indirimlerinin altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kısa vadeli fiyatlamalara ilişkin olarak Sarı, “3 bin 700–3 bin 800 dolar bandına kadar geri çekilmeler normal karşılanmalı. 4 bin dolar seviyesi önemli bir destek. Bu düzeltmeler yükseliş trendini bitirmez. Bu seviyeler teknik geri çekilme olarak görülmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Altının yönünün orta vadede yeniden yukarı olacağını söyleyen Sarı, 2026’nın ilk çeyreğine kadar yükselişin devam edeceğini, ons altında 5000 ve 5500 dolar seviyelerinin hedef olarak öne çıktığını belirtti.

“ALTIN UZUN VADELİ YATIRIM ARACI”

Altının küresel ölçekte ulaştığı değere dikkat çeken Sarı, “Altın geçtiğimiz hafta 30 trilyon dolarlık değeri aşarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Son günlerdeki yaklaşık 1 trilyon dolarlık düşüşse bireysel yatırımcıdan değil, ağırlıkla fon satışlarından geldi” dedi.

Kapalıçarşı’da talebin güçlü kaldığını belirten Sarı, kısa vadeli yatırımcılar için altın alımının riskli olabileceğini ancak uzun vadeli yatırımcıların kazanç sağlayabileceğini ifade etti. Ayrıca, “Yatırımcı portföyünün yüzde 20’sinden fazlasını altına ayırırsa bu riskli olabilir. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı ve son 5 yılda portföye altın ekleyen herkes kazandı” değerlendirmesinde bulundu.