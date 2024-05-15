Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 476 bin liraya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:59
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 437 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 476 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 444 milyon 583 bin 908,03 lira, işlem miktarı ise 990,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 537 milyon 642 bin 556,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


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