Analistler açıkladı: Altında yükseliş devam edecek mi? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Ekim 2025 Perşembe altın fiyatları…

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Uluslararası piyasalarda ons altın ilk kez 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, iç piyasada gram altın 5 bin 400 TL’yi geçti.

ALTIN SON 46 YILIN EN GÜÇLÜ PERFORMANSINI GÖSTERDİ Altının yükselişi hız kesmeden sürüyor. 2024 yılında yüzde 27 değer kazanan altın, bu yıl itibarıyla yüzde 55 artışla son 46 yılın en güçlü performansını gösterdi. Son üç yılda ise altının toplam değer artışı yüzde 150’nin üzerine çıktı. Uzmanlara göre bu yükseliş, yalnızca güvenli liman arayışıyla açıklanamayacak kadar geniş bir ekonomik dalgayı temsil ediyor.

"ALTININ YÜKSELİŞİ BİR UYARI SİNYALİ" Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının günlük rekor kırmasının normal bir durum olmadığını belirterek, “Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli” dedi. Kaplan’ın bu değerlendirmesine karşın bağımsız metal trader’ı Tai Wong, altın rallisinin devam edeceğini savundu. Wong, “Bu kadar güçlü bir inanç varken piyasa 5 bin dolara odaklanacak. Fed’in faiz indirimlerine devam etmesi de bu beklentiyi güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKALARI ALTINA YÖNELİYOR, DOLAR PAYI AZALIYOR Altın fiyatlarındaki yükselişte önemli bir etken de merkez bankalarının artan alımları oldu. Özellikle Çin başta olmak üzere birçok ülke, rezervlerinde dolardan uzaklaşarak altına yöneliyor. ABD’nin ulusal borcu, borç tavanının üç ay önce yükseltilmesinin ardından 1,7 trilyon dolar artışla 38 trilyon dolara yaklaştı. Bu gelişmeler, yatırımcıların dolardan kaçışını hızlandırdı. Doların küresel döviz rezervlerindeki payı yüzde 56,3’e gerileyerek 1995’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Ekonomistler, doların 1973’ten bu yana en zayıf performansını sergilediğine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN "HER BALON PATLAR" UYARISI Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, altının 4 bin doları aşmasının yalnızca “korku” temelli bir yükseliş olmadığını belirterek, “Bu yükseliş aynı zamanda yatırımcıların yeniden pozisyonlanmasıyla ilgili” değerlendirmesinde bulundu. UBS Analisti Giovanni Staunovo da yüksek fiyatlara rağmen süren talebin yükselişi daha da hızlandırdığını ifade etti. ABD’de açıklanan zayıf istihdam verilerinin, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisini güçlendirdiğini, bu durumun da altın talebini artırdığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının oluşturduğu belirsizlik ise altına olan ilgiyi daha da körüklüyor.

"ALTINDA BALON TARTIŞMASI KAPIDA" İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, 4150-4250 dolar bandının kritik direnç bölgesi olduğuna dikkat çekerek, “Dolar enflasyonundan arındırılmış reel grafiğe bakıldığında 1979 zirvesinin yüzde 16 üzerine çıktı. Yeniden 2015 düzeyine gerilemesini beklemem. Ancak 2012 zirvesine dahi geri çekilse bu altında dolar bazında yüzde 25 kayıp demektir, önümüzdeki aylarda orta-uzun vade adına bu yörüngede bir seyahatin başlaması olasılığı göz ardı edilmemeli. 4.150-4.250 dirençlerini de aşacak olursa balon fiyat mı değil mi tartışmaları olur. Balon fiyatlı varlıklara ilişkin 2 değişmez kural vardır; ilki ne zaman sona ereceğini tahmin etmek çok zordur. İkincisi ise her balon eninde sonunda patlar” dedi. Karayazıcı’ya göre, altın fiyatlarındaki mevcut hızın sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 402 TL

5 bin 402 TL Çeyrek altın: 9 bin 429 TL

9 bin 429 TL Cumhuriyet altını: 37 bin 595 TL

37 bin 595 TL Ons altın: 4 bin 30 dolar