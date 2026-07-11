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Apple'dan OpenAI'a ağır suçlama: Yeni cihazlar için ticari sırların çalındığı iddiası...

Apple'dan OpenAI'a ağır suçlama: Yeni cihazlar için ticari sırların çalındığı iddiası...

11.07.2026 15:23:00
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Apple'dan OpenAI'a ağır suçlama: Yeni cihazlar için ticari sırların çalındığı iddiası...

Teknoloji dünyasında donanım rekabeti mahkeme koridorlarına taşındı. Apple, OpenAI'ın yeni tüketici elektroniği stratejisinin tamamen kendi çalıntı ticari sırlarına dayandığını öne sürerek şirkete ve iki eski çalışanına dava açtı. Apple, gizli materyallerin iadesini ve uğradığı zararın tazmin edilmesini talep ediyor.
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ABD'li teknoloji devi Apple, iki eski çalışanı ile yapay zeka şirketi OpenAI'a yeni tüketici donanımları geliştirmek amacıyla şirketin "ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları" gerekçesiyle dava açtı.

California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, OpenAI'ın Apple'a ait ürün tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerini ele geçirmek için koordineli bir çaba yürüttüğü iddia edildi.

İKİ ÇALIŞAN SUÇLANDI

Apple mahkemeye sunduğu dosyada, OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve "yasa dışı olduğunu" savunurken, OpenAI'a katılan eski çalışanları Tang Yew Tan ve Chang Liu'yu suçladı.

Dava dosyasında, Tan'ın henüz Apple'da çalışan ve OpenAI'a iş başvurusunda bulunan adaylardan, mülakatlara Apple'a ait gizli donanım parçalarını getirmelerini istediği, Liu'nun da eski bir çalışma arkadaşının bilgisayarı üzerinden Apple ağına sızarak piyasaya sürülmemiş ürünlere ait onlarca gizli donanım dosyasını indirdiği öne sürüldü.

APPLE'DAN KULLANIMIN DURDURULMASI TALEBİ

OpenAI'ın, Apple'dan ayrılma sürecindeki çalışanlara şirketin sistemlerine erişim sürelerini uzatabilmeleri için özel taktikler verdiği iddia edilen dosyada, OpenAI'ın donanım firmalarından Apple tarafından icat edilen özel bir metal kaplama tekniğini uygulamalarını istediğini ve bu firmaları "Apple'ın izni olduğuna" inandırarak yanılttığı iddia edildi.

Dosyada Apple, ticari sırların kullanımının derhal durdurulması, tüm gizli ve tescilli materyallerin iade edilmesi ve uğradığı zarara karşılık maddi tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

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