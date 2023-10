Araç sahipleri dikkat! Araç muayene ücretlerine dev zam yolda!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:31

Güncelleme: 14.10.2023 - 16:31

Hemen hemen her gün gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni yılla beraber araç muayene ücretlerine rekor bir zam yapılacağı iddia edildi. Araç muayene ücreti her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenerek kamuoyuna bildirilir. Her aracın muayene ücreti türüne göre farklılık gösterirken yılbaşından hemen sonra yapılacak zam oranı da basına sızdı.

ARAÇ MUAYENESİ YASAL BİR ZORUNLULUKTUR

Hem araçların hem insanların hem de hayvanların güvenliği açısından önem taşıyan araç muayenesi, trafik akışı içerisinde oluşabilecek riskli durumlara karşı güvence altında olunmasını sağlamaktadır. Can ve mal güvenliğinin korunabilmesi için araçların düzenli olarak kontrol edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Araç muayene ücreti 2023 yılı itibariyle güncellenmiştir. Egzoz muayene ücreti ile TÜVTÜRK araç muayene ücretinde 2023 yılı itibariyle yüzde 61,5 oranında artış olmuştur.

TÜVTÜRK muayene ücreti araç çeşidine bağlı olarak değişmektedir. 2023 yılı için motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör ücreti 575,84 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork ise 1.130,44 TL olarak belirlenmiştir. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici için TÜVTÜRK muayene ücretleri 1.528,10 TL’dir.

TÜVTÜRK MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

2023 muayene ücretinde yüzde 61,5 oranındaki artış ile birlikte değişikliğe gidilmiştir. Araç çeşidine bağlı olarak taşıtlar belirli gruplara ayrılmaktadır. Araç çeşidine bağlı olarak araç muayene ücretleri farklılaşmaktadır. Söz konusu araç muayene ücretlerine egzoz emisyon ölçüm bedeli dahil değildir. 2023 yılı için egzoz muayene ücretleri 2023 yılı için KDV dahil 177 TL olarak belirlenmiştir.

Egzoz emisyon ölçüm bedeli de araç türüne bağlı olarak değişmektedir. Araç egzoz muayene ücreti TÜVTÜRK istasyonlarında hem nakit olarak hem de banka veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. Otomobil muayene ücreti randevu esnasında alınmamaktadır. İşlem esnasında ödeme yapılabilmektedir.

OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Araç sürücülerinin, araçların, hayvanların ve insanların can ve mal güvenliği açısından çok önemli olan araç muayenesi ile araç donanımları kontrol edilerek, eksiklikler giderilmektedir. Olası kazaların ve kayıpların önüne geçilebilen otomobil muayenesi tüm otomobil sahiplerinin yaptırmaları gereken zorunlu bir işlemdir.

Otomobil araç muayene ücreti 2023 yılı içim 1.130,44 TL olarak belirlenmiştir. Herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması adına araç sahiplerinin düzenli olarak otomobil muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNE REKOR ZAM YOLDA

Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın köşesinde aktardığına göre, araç muayene ücretlerine yüzde 60 zam yapılacağını söyledi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.

2024 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2023 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 60 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2023’teki kadar olmasa da yine yüksek oranda artacak.

Ekimde aylık yüzde 5’in üzerindeki üretici fiyat artışı olasılığında ise yeniden değerlemeyi veren on iki aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE artışı bunun da üzerinde gelecek ve Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2024 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak.

Yüksek yeniden değerleme oranı ile vergi ve cezaların yüksek oranda artırılması, aynı zamanda 2023 yılındaki yüksek enflasyonunun özellikle dar ve sabit gelirler üzerindeki erozyonunu 2024’e de taşımak anlamına geliyor.”